Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kollision zwischen Rennradfahrer und Radfahrerin - zwei Leichtverletzte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.05.2024, gegen 12.35 Uhr, kollidierten im Begegnungsverkehr ein 33-jähriger Rennradfahrer sowie eine 34-jährige Fahrradfahrerin miteinander. Der 33-Jährige befuhr in der Lörracher Straße den rechten Fuß- / Radweg von Lörrach kommend in Richtung Brombach. Die 34-Jährige befuhr die Hellbergstraße von Brombach kommend und fuhr vor der Einmündung zur Lörracher Straße auf den Fuß- / Radweg in Richtung Lörrach auf. In Höhe der Einmündung Lörracher Straße / Hellbergstraße kam es auf dem Fuß- /Radweg kollidierten die Beiden miteinander. Beide stürzten mit ihren Fahrrädern und verletzten sich dabei leicht. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell