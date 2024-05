POL-FR: Lörrach: Von Probefahrt mit Pedelec nicht zurückgekehrt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.05.2024, tagsüber In dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz beim Altrhein in Istein eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Rucksack entwendet. In dem Rucksack befanden sich vier Fingerringe, Bargeld, Identitätspapiere, Kopfhörer sowie eine Bankkarte. Während des ...

