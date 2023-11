Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw-Fahrer nicht ganz nüchtern

Freiburg (ots)

Zur Verzollung seiner Waren ist am Donnerstagmorgen, 02.11.2023, gegen 09:10 Uhr, ein Lkw-Fahrer an der Gemeinschaftszollanlage in Waldshut-Tiengen nicht ganz nüchtern erschienen. Die Alkoholfahne des 46-jährigen Mannes fiel beim Zoll auf. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 0,6 Promille. Da er unmittelbar davor seinen Lkw gefahren hatte, kommt auf den Lkw-Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

