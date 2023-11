Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kontrollstelle - zwei Fahrer mutmaßlich berauscht unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.11.2023, zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr, überwachte die Polizei den Straßenverkehr auf der B 34 in Wehr-Brennet. An der eingerichteten Kontrollstelle wurde insgesamt 60 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Bei zwei Autofahrern im Alter von 25 und 26 Jahren ergaben sich Verdachtsmomente, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Sie mussten mit zur Blutprobe und die Weiterfahrt unterbunden. Zwei Fahrer, beide 44 Jahre alt, führten keinen Führerschein mit und gaben an, ausländische Fahrerlaubnisse zu besitzen. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Auch sie fuhren nicht mehr weiter. Des Weiteren wurden vier Personen wegen Nichttragens des Sicherheitsgurtes verwarnt. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer hatte ein mitfahrendes Kind nicht gesichert. Er wurde angezeigt.

