Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Motorradfahrer verliert während der Fahrt seinen Helm - Helm prallt gegen hinterherfahrenden Pkw

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.05.2024, kurz vor 18.00 Uhr, meldete sich ein 30-jähriger Pkw-Fahrer bei der Polizei. Er stehe auf der Autobahn A 5 bei der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und benötige die Polizei zur Unfallaufnahme. Er befuhr mit seiner Frau die Autobahn A 5, als auf der Strecke zwischen dem ein Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ein vor ihm fahrender Motorradfahrer seinen getragenen Motorradhelm verloren habe. Den Motorradhelm zog es wohl vom Kopf des Fahrers und prallte im weiteren Verlauf gegen den Pkw des 30-Jährigen. Der Motorradfahrer sowie der Pkw-Fahrer verließen an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen die Autobahn. Danach entfernte sich der Motorradfahrer in unbekannte Richtung. Im Nachgang konnte der 61-jährige Motorradfahrer ermittelt und belehrt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell