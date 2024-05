Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Istein: Pkw auf Parkplatz beim Altrhein aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.05.2024, tagsüber In dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz beim Altrhein in Istein eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Rucksack entwendet. In dem Rucksack befanden sich vier Fingerringe, Bargeld, Identitätspapiere, Kopfhörer sowie eine Bankkarte. Während des Tatzeitraumes befanden sich die Geschädigten bei einer Kanutour auf dem Altrhein.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

