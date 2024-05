POL-FR: Weisweil: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 24.05.2024, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einer nicht verschlossenen Wohnung einer 84-jährigen Frau, welche sich in einem Seniorenwohnheim in der Stettiner Straße befindet, eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld, Identitätsdokumente und eine Bankkarte. In ...

mehr