POL-FR: Riegel: Kartoffeln geerntet und entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom späten Nachmittag des 27.05.2024 bis zum 28.05.2024 05.20 Uhr schlugen bislang Unbekannte ein Fenster einer Büroräumlichkeit im EKZ Weingarten in der Krozinger Straße in Freiburg ein. Von dort gelangten sie an die Rückseite eines von außen in die Fassade eingelassenen Geldautomaten. Der Geldautomat wurde rückseitig gewaltsam ...

