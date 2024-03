POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit verletzten Personen // PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Montag gegen 12:45 Uhr kam es in der Ruhrorter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr die Ruhrorter Straße in Richtung Essener Straße, als er frontal mit einem entgegenkommenden VW eines 37-Jährigen zusammenstieß. ...

