POL-MA: Mannheim: Unfall mit leicht verletzten Personen und Totalschaden an beiden beteiligten Autos

Mannheim (ots) - Am Dienstag verschaffte sich eine bislang noch unbekannte Täterschaft gegen 04:30 Uhr Zutritt zu einem Kiosk in der Wachenburgstraße in dem eine Scheibe des Kiosks mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Eine Zeugin konnte den Unbekannten bei der Tathandlung beobachten und wählte umgehend den Notruf der Polizei. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Im Kiosk wurden diverse Regale ...

mehr