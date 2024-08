Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Pkw überschlägt sind und landet auf dem Dach- Fahrer unter Alkohol

Hattingen (ots)

Auf dem Dach landete ein VW Polo am 13.08.2024, gegen 02:40 Uhr, auf der Bredenscheider Straße. Der 29-jährige Sprockhöveler war mit dem Pkw in Fahrtrichtung Sprockhövel unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Polo, prallte gegen den Bordstein und überschlug sich. Der VW blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen. Ein 21-Jähriger und eine 36-Jährige, beide aus Sprockhövel. Alle Insassen wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

