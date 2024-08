Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter in Waldstück gefasst

Sprockhövel (ots)

Im Rahmen der Fahndung wurde ein männlicher Täter durch Kräfte der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis im Nahbereich eines Einfamilienhauses in der Straße Im Hoppenbruch festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den 46-jährigen Täter aus Wuppertal am 08.08.2024, gegen 23:00 Uhr, am Einfamilienhaus entdeckt. Dieser befand sich am Haus und flüchtete umgehend in das angrenzende Waldstück. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Hebelmarken an einer Zugangstür und eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden. Zudem lehnte eine Leiter an einer Hauswand. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Täter nicht in das Haus.

Im Rahmen der Fahndung wurde ein Diensthund eingesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer noch weitere Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell