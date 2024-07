POL Schwaben Nord: Wohnungsbrand

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am vergangenen Freitag (19.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 59-Jährigen und einem 49-Jährigen Autofahrer in der Auerstraße. Gegen 13.00 Uhr leerte die 59-Jährige auf einem Parkplatz einen Eimer in den Gulli. Hierzu kniete die Frau auf dem Boden. Der 49-jährige Autofahrer übersah die Frau und überrollte sie mit dem Auto. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in ...

