BPOLI PW - GdpD POM: Fünf Syrer nach unerlaubter Einreise aufgegriffen

Schwennenz/ Pasewalk (ots)

Eine fünfköpfige Personengruppe wurde gestern Vormittag durch Bundespolizisten auf dem Boboliner Damm, nahe der Ortslage Schwennenz, nach unerlaubter Einreise festgestellt. Bei den Männern (29, 26, 24,21 und 20 Jahre alt) handelt es sich um syrische Staatsangehörige. Vier Männer wiesen sich mit syrischen Reisepässen aus. In diesen waren russische Visa eingebracht. Eine Person reiste ausweislos. Eine erste Befragung der Personen vor Ort ergab, dass der Transport in den Bereich der polnischen- deutschen Grenze mit zwei Fahrzeugen (Opel und Audi) erfolgte. Als Reiseroute benannten die Personen Syrien - die Russischen Föderation - Belarus- Polen. In den anschließenden Vernehmungen wurden Schutzersuchen geäußert. Mit einer Anlaufbescheinigung ausgestattet ging es dann zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

