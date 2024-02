Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wieder vier unerlaubte Einreisen....

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stellten gestern Abend eine vierköpfige Personengruppe fußläufig zwischen dem Grenzübergang Schwennenz und dem Ort Schwennenz auf dem Verbindungsweg fest. Die Männer (25, 25, 21, 20 Jahre alt) konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland vorweisen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihnen um syrische Staatsangehörige handelt. In der Befragung mittels Dolmetscher gaben die Personen an, über die Belarus Route nach Deutschland gekommen zu sein. Alle stellten ein Schutzersuchen und werden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

