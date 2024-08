Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen- Beide unter Alkoholeinfluss

Sprockhövel (ots)

Eine 49-jährige Sprockhövelerin und ein 43-jähriger Sprockhöveler befuhren mit ihren Fahrrädern am 11.08.2024, gegen 00:30 Uhr, die Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Bochumer Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers kollidierten beide miteinander und stürzten zu Boden. Durch den Sturz wurde die 49-Jährige schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass beide unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnten. Ein Test ergab bei der Sprockhövelerin einen Wert von ca. 1 Promille. Der Test beim Sprockhöveler zeigte fast 2 Promille an. Zwei Blutproben wurden genommen und Führerschein sicherstellt. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

