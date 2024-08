Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Schockanruf- 81-Jähriger übergibt Gold und Bargeld

Schwelm (ots)

Ein 81-jähriger Schwelmer wurde am 13.08.2024, gegen 17:00 Uhr, durch einen "falschen Polizeibeamten" angerufen. Bei diesem sogenannten Schockanruf erzählte der Täter, dass die Tochter des Schwelmers einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und eine Person getötet wurde. Jetzt müsse eine Kaution für die Freilassung gezahlt werden. Der 81-Jährige glaubte die Geschichte des "falschen Polizeibeamten". Es wurde ein Übergabepunkt in der Schulstraße vereinbart. Dort übergab der Schwelmer an den Täter einen Beutel mit Goldmünzen und Bargeld im mittleren fünfstelligen Wert.

Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- augenscheinlich männlich - dunkle Hautfarbe - ca. 25 Jahre - ca. 175 cm groß - grünes Hemd mit kurzen Ärmeln

Später stellte sich heraus, dass der Schwelmer Opfer eines Betruges geworden war.

Wir warnen aus diesem Anlass nochmals: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen!

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell