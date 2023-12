POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mendig, Industriestraße (ots) - Am 17.12.2023, kam es im Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis 21:25 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem roten, geparkten, Pkw, Citroen Cactus. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen ...

