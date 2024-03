Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll versteuert SUVs

Lindau/Westallgäu (ots)

Eine Zollstreife der Kontrolleinheit in Lindau hat vergangene Woche auf der Autobahn 96 zwei Fahrzeuge aus der Schweiz bzw. Liechtenstein nachverzollt, weil diese ohne Anmeldung in die EU gebracht wurden.

Am 6. März 2024 stoppten die Beamten in Höhe der Ausfahrt Sigmarszell einen neuen BMW X5 aus Liechtenstein. Das Fahrzeug war dort auf eine Firma zugelassen, wurde aber von einer 24-jährigen Frau mit ausschließlichem Wohnsitz in Deutschland gesteuert, die nicht für das Unternehmen tätig war. Ohne Meldung beim Grenzübertritt führt dies zur Steuerentstehung in der EU. Da die Fahrerin die Einfuhrabgaben in Höhe von über 38.000 Euro nicht hinterlegen konnte, wurde der SUV zunächst sichergestellt.

Am 8. März 2024 überprüften die Zöllner in Höhe der Anschlussstelle Neuravensburg ein Fahrzeuggespann aus der Schweiz. Der Fahrer, ein 35-jähriger Rumäne, hatte einen gebrauchten Land Rover im Wert von rund 15.000 Euro geladen, der in Deutschland repariert werden sollte. Zollpapiere konnte er nicht vorlegen. Nach Zahlung von 4700 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

