Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Slowake schmuggelt SUV aus der Schweiz/Zollkontrollen auf der Autobahn 96

Bild-Infos

Download

Lindau (ots)

Einen Mercedes GL350 im Wert von 30.000 Euro haben Zollbeamte einer Lindauer Kontrolleinheit vorgestern auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell nachverzollt, weil der Fahrer, ein 47-jähriger Mann aus der Slowakei, diesen ohne Zollanmeldung in die EU gebracht hat.

Er gab an, den SUV zuvor in der Schweiz gekauft zu haben; am Fahrzeug waren sog. Exportkennzeichen angebracht.

Die Zöllner leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Mann ein und erhoben 9320 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nach. 3000 Euro davon konnte der Slowake vor Ort bezahlen, den Rest muss er überwiesen.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell