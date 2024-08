POL-EN: Sprockhövel - Garagenaufbruch am Perthes-Ring

Herdecke (ots) - Ein 71- jähriger Herdecker Pkw Fahrer befuhr am 16.08.2024 um 12:18 Uhr die Straße Zweibrücker Hof und überholte eine 68- jährige Herdecker Radfahrerin. Beim Einscheren touchierte der Pkw Fahrer das Rad der Herdeckerin, woraufhin sie stürzte. Leicht verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

