Polizei Münster

POL-MS: Kontrollen im Rotlichtmilieu - Polizisten stellen illegale Prostitution in Privatwohnungen fest

Münster (ots)

In der vergangenen Woche (3.-7.6.) hat die Polizei schwerpunktmäßig Kontrollen im Rotlichtmilieu Münsters durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten mehrere Fälle illegaler Prostitution fest.

Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes nahmen Ermittler Bordellbetriebe und Privatwohnungen ins Visier. In mehreren Wohnungen und in einem Hotelzimmer konnten dabei Frauen verschiedener Nationalitäten festgestellt werden, die sich illegal prostituierten. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen eine Frau bestand eine Abschiebeverfügung, daher wurde sie in Gewahrsam genommen.

