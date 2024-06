POL-MS: Einbruch in Kindergarten an der Gelmerheide - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein 71-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (08.06., 13:20 Uhr) an der Einmündung Oberort / Dalkamp in Roxel schwer verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße Oberort in Richtung Albachten. Der 71-jährige Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße ...

mehr