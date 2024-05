POL-PDPS: Toyota beschädigt und abgehauen

Ludwigswinkel (ots) - Am Samstag, 18.05.2024, gegen 19.35 Uhr befuhr eine 35-jährige Mofa-Fahrerin die Hügelstraße in Richtung Bitscher Straße und wollte nach rechts in die Bitscher Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem PKW Skoda Octavia zusammen, welcher zu diesem Zeitpunkt die Bitscher Straße in Richtung Landgrafenstraße befuhr. Durch den Aufprall stürzte die Mofa-Fahrerin zu Boden und zog ...

