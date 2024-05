Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrtsunfall/Alkohol im Spiel

Hauenstein (ots)

Am Pfingstmontag, 20.05.2024, gegen 11.25 Uhr befuhr eine 68-jährige Fahrerin eines PKW Toyota Yaris die Prälat-Sommer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich übersah sie den bevorrechtigt von links kommenden PKW Opel Insignia und stieß mit diesem zusammen. Anschließend fuhr sie in den Vorgarten eines angrenzenden Anwesens. Die 68-jährge Toyota-Fahrerin sowie der vierjährige Beifahrer im PKW Opel zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.500.- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 33-jährigen Opel-Fahrer Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,85 Promille. Dem Fahrer des Opel wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell