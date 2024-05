POL-PDPS: Auto in der Emil-Kömmerling-Straße beschädigt

Pirmasens (ots) - Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 06:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Diakoniezentrum, Waisenhausstraße 7, ein. Auch im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und in verschiedenen Räumen über 20 Spinde aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Allein der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1500 Euro. Am Pfingstmontag, zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk am ...

