POL-PDPS: Diebstahl auf dem Pfingstmarkt

Schmalenberg (ots) - Am Montag den 20.05.2024 zwischen 17:00 Uhr und 20:18 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Hauptstraße in Schmalenberg das vordere Kennzeichenschild von einem roten Renault Clio. Bei dem Kennzeichen handelt es sich um ein amtliches Kennzeichenschild des Landkreises Kaiserslautern. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben ...

