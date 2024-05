Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Lagerhaus in Gersbach

Pirmasens (ots)

Bereits am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, begaben sich zwei noch unbekannter Täter zur rückwärtigen Seite eines Lagerhauses in der Windsberger Straße. Hier wurde mittels eines Hammers eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Nachgang flüchtete die Täterschaft fußläufig in Richtung Ortsmitte Gersbach. Hierbei konnten sie von einem Zeugen beobachtet werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 150 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell