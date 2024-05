Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straftaten gesammelt, abgehauen und Widerstand geleistet

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 20.05.2024, wollte eine Funkstreife gegen 23:15 Uhr in der Bleicherstraße eine Verkehrskontrolle bei einem Kleinkraftrad durchführen. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Fahrer über den Exerzierplatz in die Rosengartenstraße. Gegen 23:25 Uhr stellten die Polizeibeamten das Zweirad erneut fest, diesmal in der Kohlenhofstraße. Der Kraftradfahrer wollte erneut flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch die eingesetzten Beamten festgehalten werden. Hierbei leistete der 19-jährige Fahrer Widerstand gegen die Maßnahme. In der Folge stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand und nicht über eine Fahrerlaubnis für das Kraftrad verfügte. Zudem wurde festgestellt, dass keine ausreichende Versicherung für die Teilnahme am Straßenverkehr vorlag.

Die Polizei Zweibrücken bittet Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des jungen Mannes auf seiner Flucht gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell