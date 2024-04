Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240430.2 Probsteierhagen/ Kiel: Verkehrskontrollen im Kreis Plön und Kiel

Probsteierhagen/ Kiel (ots)

In den letzten Tagen führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeibezirksreviers Kiel und des 2. Polizeireviers Kiel Verkehrskontrollen in Probsteierhagen und Kiel durch. Die Schwerpunkte lagen dabei auf der Geschwindigkeitsüberwachung und bei der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden in der Kieler Innenstadt. In beiden Fällen fertigten die Einsatzkräfte mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Am Sonntag führten Kräfte des Polizeibezirksreviers in der Zeit von 15:25 bis 19:30 Uhr in der Straße Alte Dorfstraße/ Krensberg (Landesstraße 50) in Probsteierhagen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der Zeit passierten knapp 1100 Fahrzeuge die Kontrollstelle, 105 Fahrzeuge fuhren zu schnell. Dies entspricht einer Quote von annähernd 10%. Trauriger Spritzenreiter war ein Motorrad, welches die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h bei erlaubten 50 km/h durchfuhr. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat. Fünf weitere Verkehrsteilnehmende müssen mit einem ähnlich hohen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Die Besonderheit der verwendeten Messanlage besteht darin, dass auch die Kennzeichen von Motorrädern erfasst werden können.

Am Montag kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 2. Polizeireviers in der Zeit von 10:30 bis 15:00 Uhr den Verkehr in der Fußgängerzone. Zu dem Zeitpunkt ist es Fahrradfahrenden nicht erlaubt, durch die Fußgängerzone zu fahren. Durch das gute Wetter war diese zudem stark frequentiert. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 58 Radfahrende und fertigten 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Generell zeigten sich die Kontrollierten einsichtig und kooperativ, nur wenige waren uneinsichtig und kritisierten die Kontrolle. Insbesondere unbeteiligte Passanten waren über die Kontrolle und die damit verbundene polizeiliche Präsenz erfreut.

Es werden auch in Zukunft derartige Kontrollen im Bereich der PD Kiel an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten durchgeführt.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell