POL-FR: Bad Säckingen: Unachtsamkeit führt zu Unfall - rund 34000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Güterstraße befuhr am Samstag, 24.06.2023 gegen 15.50 Uhr ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes. Als er in Höhe des Bahnhofes nach links zu diesem geschaut hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem größeren Stein. Dadurch wurde der Reifen vorne rechts beschädigt und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wenige Meter danach kollidierte er mit einem geparkten Opel und schob diesen auf einen größeren Stein. Der 78-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 20000 Euro, am Opel rund 14000 Euro.

