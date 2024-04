Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240430.1 Kiel

Altenholz: Sexuelle Belästigung einer jungen Frau - Zeugen gesucht

Kiel / Altenholz (ots)

Donnerstagmorgen kam es in Holtenau / Altenholz, in der Boelckestraße, auf Höhe der Unterführung unter der B 503, zu einer sexuellen Belästigung einer 22-jährigen Frau. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Donnerstag gegen 08:00 Uhr ging die junge Frau mit ihrem Hund spazieren. In Höhe der Unterführung der B 503 zwischen dem dortigen Discounter und dem Flughafen Holtenau sei ihr ein Mann entgegengekommen. Nach ihren Schilderungen habe der Mann sie zunächst angesprochen. Nachdem die 22-Jährige nicht auf seine Ansprache reagiert habe, habe er ihr unvermittelt an das Gesäß gefasst und ihr ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte habe laut geschrien, woraufhin sich der Unbekannte in Richtung Friedrichsort entfernt habe.

Der Täter soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein, etwa 170 cm groß und von schmächtiger Statur gewesen sein. Er habe kurze schwarze und volle Haare gehabt. Er habe eine offene Jacke, darunter einen Kapuzenpullover und eine weite lange Hose (schwarz oder grau) getragen. Weiter sei er mit Turnschuhen bekleidet gewesen und habe einen verdreckten cremeweißen Jutebeutel mitgeführt.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Kiel unter der Telefonnummer 0431/ 160-3333 in Verbindung zu setzen. Zur Tatzeit habe sich eine Radfahrerin in der Nähe befunden, die die Tat beobachtet haben könnte. Die Frau, die einen Mantel getragen hat, soll aus Richtung Friedrichsort gekommen sein und einen Kindersitz auf ihrem Gepäckträger mitgeführt haben. Sie wird gebeten sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

