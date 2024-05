Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigswinkel (ots)

Am Samstag, 18.05.2024, gegen 19.35 Uhr befuhr eine 35-jährige Mofa-Fahrerin die Hügelstraße in Richtung Bitscher Straße und wollte nach rechts in die Bitscher Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem PKW Skoda Octavia zusammen, welcher zu diesem Zeitpunkt die Bitscher Straße in Richtung Landgrafenstraße befuhr. Durch den Aufprall stürzte die Mofa-Fahrerin zu Boden und zog sich diverse Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. /pidn

