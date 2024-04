Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Altöl illegal in Brake entsorgt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag, 02. April 2024, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 03. April 2024, 13:30 Uhr, in der Gerd-Köster-Straße in Brake Altöl entsorgt. Sie stellten das in einer Plastikflasche befindliche Öl mit einem Pappkarton neben dem dortigen Altglascontainer ab. Der Inhalt der Flasche lief aus und verunreinigte den Boden. Eine aufwendige Reinigung war erforderlich.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen. Angaben zu möglichen Verursachern werden unter 04401/935-0 entgegengenommen.

