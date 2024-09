Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Gutes Fenster hält den Täter fern

Herford (ots)

(um) Vermutlich in den vergangenen Tagen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Waldspitze einzubrechen. Die Eigentümer des Hauses stellten bei Hausarbeiten die Beschädigungen am Kellerfenster fest. Die Einbrecher hinterließen Spuren, die am Tatort aufgenommen wurden. Deutliche Hebelmarken am Fensterrahmen zeigten, dass das stabile Fenster der Gewalteinwirkung standhielt. Dies ist eine Erfahrung, die die technischen Berater des Kriminalkommissariates Prävention /Opferschutz kennen. Neben den technischen Sicherungen empfehlen Sie ebenso weitere Schutzmaßnahmen, vor allem in der noch anstehenden Urlaubszeit. Tipps, wie Sie sich vor Einbruch schützen, finden Sie hier https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ In diesem Fall hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

