LWSPA M-V: Alkoholisierter Sportbootführer mit 1,97 Promille aus dem Verkehr gezogen

Schwerin (ots)

Die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Plau am See kontrollierten am frühen Sonntagabend ein führerscheinfreies Sportmotorboot auf der Stadtelde von Plau am See. Bei der Kontrolle des mit 15 PS motorisierten Sportbootes bemerkten die Polizeibeamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch beim 43-jährigen Sportbootführer. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Dem Sportbootführer aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. An Bord des Motorbootes befand sich zudem der 13-jährige Sohn. Während der Kontrolle konnten im Boot außerdem eine fangfertige Handangel und eine Angelbox mit Zubehör festgestellt werden. Der Sportbootführer war nicht im Besitz einer Angelberechtigung für das Gewässer.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Schiffsverkehr und darüber hinaus wegen des Verdachts der Fischwilderei ermittelt.

Annika Wegener, PHKin

Schichtdienstleiterin

