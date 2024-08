Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Auffinden von Bekleidung und eines Handtuchs an einer Badestelle am Plauer See

Ein aufmerksamer Bürger meldete sich am gestrigen Nachmittag bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin. Er hatte bereits einen Tag zuvor Bekleidung und ein grünes Handtuch, im Gras liegend, an einer Badestelle am Plauer See bemerkt. Da die Gegenstände auch nach über einem Tag immer noch unberührt an der Badestelle in Jürgenshof lagen, zeigte er sich besorgt und informierte die Polizei. Bei der Kleidung handelt es sich um ein schwarzes T-Shirt mit weißem Muster und Aufdruck "CHAPTER YOUNG ORIGINALS" in der Größe 170/176 sowie schwarze Crocs in der Größe 39. Aufgrund der Auffindesituation konnte ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden. Dementsprechend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen ausgelöst. Zum Einsatz kamen ein Funkstreifenwagen sowie das Schlauchboot der Wasserschutzpolizeistation Plau am See und ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Röbel. Zudem beteiligten sich an der Suche der Polizeihubschrauber Merlin 01 und zwei Boote der Feuerwehren Alt Schwerin und Malchow. In den Abendstunden musste die Suche ohne Erfolg eingestellt werden. Eine Vermisstenanzeige aus diesem Bereich liegt nicht vor. Möglicherweise wurden die aufgefundenen Gegenstände lediglich vergessen und der/die Eigentümer(in) meldet sich bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten sich an die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

