Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei PKW und zwei schwerverletzten Personen auf der A 11

Löcknitz-Penkun (ots)

Am Samstag den 20. Juli 2024 gegen 23:55 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A 11, Höhe der Ortslage Nadrensee informiert. Ein 28 jähriger polnischer Staatsbürger befuhr mit seinem PKW Toyota die A 11 aus Stralsund kommend in Richtung Stettin. Das vor dem Toyota fahrende Fahrzeug (PKW Hyundai) einer 50 - jährigen Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Den Bremsvorgang bemerkte der 28 Jährige zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen den PKW Hyundai. Anschließend kam der Toyota nach rechts und der Hyundai nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin und ihr 13-jähriges Kind, deutsche Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis Steinburg, wurden bei dem Unfall eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der Feuerwehr aus Penkun befreit werden. Die Verletzten mussten anschließend durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Schwedt verbracht werden. Der 28 Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 12.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

