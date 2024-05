POL-PDNR: Teppiche aufgefunden

Melsbach (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Melsbach eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/-in befuhr mit einem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Neuwied. Beim Vorbeifahren an einem geparkten PKW Audi A4 kam es zur Berührung der Außenspiegel. Der Tatzeitraum konnte von 07:45 Uhr bis 08:45 Uhr ...

mehr