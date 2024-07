POL-NB: Brand eines Anhängers

Wolgast (ots) - Am 19.07.2024 um 19:42 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gemeldet. Der 71-jährige deutsche Fahrer eines Pkw stieß in der Chausseestr. Ecke Hufelandstraße in 17438 Wolgast mit dem PKW des Hinweisgebers zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der Hinweisgeber folgte ihm und stellte den Unfallverursacher in der Diesterwegstr./ Ecke Robert-Koch-Str.. ...

