Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Reifen platt gestochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstag zerstach eine bislang unbekannte Täterschaft mittels unbekanntem Werkzeug alle vier Reifen eines geparkten Autos in der Dornheimer Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 400 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käferteil ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell