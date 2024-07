Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Unfallflucht - Fahrer gestellt

Wolgast (ots)

Am 19.07.2024 um 19:42 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gemeldet. Der 71-jährige deutsche Fahrer eines Pkw stieß in der Chausseestr. Ecke Hufelandstraße in 17438 Wolgast mit dem PKW des Hinweisgebers zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der Hinweisgeber folgte ihm und stellte den Unfallverursacher in der Diesterwegstr./ Ecke Robert-Koch-Str.. Beim Versuch in die Robert-Koch-Str. abzubiegen, kam der Unfallverursacher zum Stehen, setzte zurück und stieß erneut mit dem PKW des Hinweisgebers zusammen. Der Hinweisgeber konnte die Weiterfahrt des Verursachers verhindern. Während der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von 0,33 Promille beim Unfallverursacher festgestellt. Außerdem gab dieser an, dass er während des Tages verschiedene Medikamente eingenommen hatte. Durch die Beamten wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Wolgast durchgeführt. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9500EUR. Es wurde keine Person verletzt. Stephan Grabbert Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Tel.: 0395/ 55 82 - 2223 Fax: 0395/ 55 82 - 20226 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell