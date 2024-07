POL-NB: Brand von drei Gebäuden

PR Wolgast (ots) - Am 18.07.2024 gegen 18:50 Uhr kam es in 17509 Netzeband in der Wiesenstraße zu einem Vollbrand einer Scheune.Nach Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Katzow, Hanshagen, Kemnitz, Lodmannshagen, Wusterhusen und Pritzier stand die Scheune bereits im Vollbrand. Die Scheune (Größe ca: 25 m x 10 m) brannte fast vollständig ab. In der Scheune befanden sich unter anderem ein ...

