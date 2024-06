POL-GT: Garagenbrand in Versmold

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Nachdem ein 14-jähriger Verler am Montagnachmittag (17.06., 14.20 Uhr) Geld an einem Bankautomaten abgehoben hatte, wurde er auf einem Weg zwischen einem Lebensmittelmarkt und dem Geldautomaten an der Bahnhofstraße von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Sie forderten den 14-Jährigen auf, ihnen das Geld zu geben. Später griffen sie in seine Jacke und nahmen das Geld aus ...

