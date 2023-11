Polizei Dortmund

POL-DO: Spontanversammlung in der Dortmunder Innenstadt verlief störungsfrei

Dortmund (ots)

Lfd.Nr.: 1053

Gegen 22:00 Uhr versammelten sich in der Spitze ungefähr 55 Personen an der Katharinentreppe in der Dortmunder Innenstadt. Hintergrund dieser Versammlung waren die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten. Wie bei den Versammlungen vom vergangenen Wochenende achtete die Polizei auch am heutigen Tag mit strengen Maßstäben auf die Einhaltungen der beschränkenden Verfügungen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versammlungen wurde dadurch jegliche Anstachelung zu Hass und Gewalt gegen Israel und jüdisches Leben untersagt. In diesem Zusammenhang war es zum Beispiel untersagt, Israel das Existenzrecht abzusprechen oder einen "Genozid" zu unterstellen. Der Versammlungsanmelder und -leiter verhielt sich gegenüber der Polizei durchgehend kooperativ und beendete die störungsfreie verlaufende Standkundgebung am 01.11.2023, gegen 00:05 Uhr.

