POL-DO: Fahndung mit Fotos: Wer kennt diese Männer?

Dortmund (ots) - Lfd Nr.: 1044 Ein Zeuge informierte die Polizei in der Nacht zu Montag (30.10.2023) um 02:53 Uhr über einen stark beschädigten Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Station Wittener Straße / Dortmund-Dorstfeld. Am Tatort stellte sich heraus: Der Fahrkartenautomat wurde aufgesprengt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Den Sachschaden schätzt die ...

mehr