Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Montagmorgen (17.06., 11.10 Uhr) befuhr ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer die Versmolder Straße in Richtung Versmold auf dem Fahrradweg. An der Einmündung Hesselteicher Straße kam es zwischen dem E-Bike-Fahrer aus Halle und einem 85-jährigen Ford-Fahrer zu einem Zusammenstoß. Der Autofahrer befuhr die Hesselteicher Straße in Richtung Versmolder Straße.

Der E-Bike-Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell