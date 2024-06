Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche fordern Geld - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Nachdem ein 14-jähriger Verler am Montagnachmittag (17.06., 14.20 Uhr) Geld an einem Bankautomaten abgehoben hatte, wurde er auf einem Weg zwischen einem Lebensmittelmarkt und dem Geldautomaten an der Bahnhofstraße von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Sie forderten den 14-Jährigen auf, ihnen das Geld zu geben. Später griffen sie in seine Jacke und nahmen das Geld aus dem Portemonnaie des Jugendlichen. Anschließend flüchteten sie. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste Jugendliche war ca. 16-18 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß und hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose und einen braunen Pullover. Der zweite Jugendliche hatte ebenfalls dunkle Haare. Er trug einen dunklen Pullover und ebenfalls eine dunkle Jogginghose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat die Jugendlichen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

