POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wittlich - St. Paul (ots) - In der Nacht vom 03. auf den 04.08.2024 schnitten bislang unbekannte Täter am Feldweg zwischen dem Mitfahrerparkplatz an der L53 und Wittlich-Dorf die Äste eines Baumes ab. Zudem wurden mehrere Maispflanzen eines angrenzenden Feldes abgeschnitten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) zu melden. Rückfragen bitte ...

