Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lorsch gesucht

Lorsch (ots)

Am Montag den 15.07., im Zeitraum zwischen 17:45 - 18:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Marie-Curie-Straße 2-12 in 64653 Lorsch ein schwarzer Audi A1 beschädigt. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass ein weißes Fahrzeug die Schäden an der Frontstoßstange (Fahrerseite) verursacht hat. Der Verursache entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 706-0

